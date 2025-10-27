Суд заочно арестовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову*) по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента, сообщает пресс-служба Басманного суда.

Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, Монеточка*, признанная иноагентом, дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, она продолжила распространять материалы в соцсетях без соответствующей маркировки, что является нарушением законодательства РФ.

При этом ранее Монеточка полностью погасила предыдущий административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Исполнительное производство, возбуждённое в июне текущего года, было закрыто.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.