Трусы для мужа и 28 бутылок алкоголя: Раскрыт райдер сбежавшей из России Монеточки*

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) теперь отправляется на гастроли только вместе с мужем и детьми. Как сообщает телеграм-канал Mash, артистка внесла семью в райдер, и все расходы за поездки оплачивает организатор концерта.

По имеющимся данным, выступление певицы стоит €40 тыс. (около 3,9 млн рублей) за час. Помимо стандартных условий, заказчику придётся оплатить перелёт семьи бизнес-классом, проживание по системе all inclusive, охрану, а также предоставить отдельный набор одежды — вплоть до мужских носков и нижнего белья. Кроме того, каждому полагаются суточные в размере €70.

В гримёрке артистки должны быть куриный бульон, салат «Цезарь», мясные и сырные нарезки, 28 бутылок алкоголя и разные варианты одежды — от велосипедных шорт до мужских вещей. После концерта Монеточка* требует пиццу, суши или фастфуд.

При этом её команда, как отмечает телеграм-канал, летает экономом и живёт в дешёвых номерах. Охрана же обязана работать в усиленном режиме: один у гримёрки, двое у сцены, отдельный сотрудник на площадке и группа сопровождения семьи. Также в райдере указано, что все подарки после концерта нужно пересылать в Вильнюс, а для дополнительного заработка певица просит открыть точку с её мерчем прямо на площадке.

Монеточка* замужем за продюсером Виктором Емелиным (известен как Витя Исаев). У пары двое детей

Артисты предъявляют самые разные требования к организации шоу. Взять хотя бы молодого россиянина Ваню Дмитриенко: помимо гонорара в 3 млн рублей и просторной персональной гримёрки, его райдер содержит эксцентричные пункты — от брендовых белых носков до шоколадных яиц.