Монеточке* запретили въезд в ряд стран за антироссийские высказывания

Из-за антироссийских высказываний певице Монеточке* (настоящее имя Елизавета Гырдымова*) запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию. Теперь исполнительница может гастролировать только в странах Шенгенской зоны, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, певице запретили въезд именно в те страны, куда россияне могут летать без визы: ОАЭ, Сербия, Турция.

Ранее Монеточка* решила окончательно оборвать все свои связи с Россией. Елизавета Гырдымова* ликвидирует свой ИП, чтобы, по всей видимости, окончательно прекратить деятельность в РФ. На своих выступлениях певица придерживается проукраинской позиции и продвигает иноагентские идеи для получения признания за рубежом.