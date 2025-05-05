Монеточка* решила окончательно оборвать все свои связи с Россией

Ранее на исполнительницу было зарегистрировано ИП, осуществлявшее деятельность в сфере искусства. Оно использовалось для организации концертов и заключения контрактов. Однако в настоящее время в России в этом нет необходимости, поскольку в прошлом году артистка открыла новую компанию в Литве.