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5 мая, 07:15

Монеточка* решила окончательно оборвать все свои связи с Россией

Mash: Певица Монеточка* закрывает своё ИП в России

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska*

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska*

Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова*) ликвидирует свой ИП, чтобы, по всей видимости, окончательно прекратить деятельность в России. Певица подала соответствующую заявку, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее на исполнительницу было зарегистрировано ИП, осуществлявшее деятельность в сфере искусства. Оно использовалось для организации концертов и заключения контрактов. Однако в настоящее время в России в этом нет необходимости, поскольку в прошлом году артистка открыла новую компанию в Литве.

На своих выступлениях Монеточка* придерживается проукраинской позиции и продвигает иноагентские идеи для получения признания за рубежом.

Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

Напомним, 6 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела против певицы, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Монеточка* была признана иноагентом в январе 2023 года, после того как выкрикивала проукраинские лозунги на концерте. В мае на артистку составили протокол об административном правонарушении за отсутствие маркировки в публикациях. Позднее, летом 2023 года, она вновь начала выкладывать посты в социальных сетях без соответствующей маркировки.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Наталья Афонина
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