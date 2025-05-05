Монеточка* решила окончательно оборвать все свои связи с Россией
Mash: Певица Монеточка* закрывает своё ИП в России
Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska*
Певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова*) ликвидирует свой ИП, чтобы, по всей видимости, окончательно прекратить деятельность в России. Певица подала соответствующую заявку, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее на исполнительницу было зарегистрировано ИП, осуществлявшее деятельность в сфере искусства. Оно использовалось для организации концертов и заключения контрактов. Однако в настоящее время в России в этом нет необходимости, поскольку в прошлом году артистка открыла новую компанию в Литве.
На своих выступлениях Монеточка* придерживается проукраинской позиции и продвигает иноагентские идеи для получения признания за рубежом.
Напомним, 6 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела против певицы, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Монеточка* была признана иноагентом в январе 2023 года, после того как выкрикивала проукраинские лозунги на концерте. В мае на артистку составили протокол об административном правонарушении за отсутствие маркировки в публикациях. Позднее, летом 2023 года, она вновь начала выкладывать посты в социальных сетях без соответствующей маркировки.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.