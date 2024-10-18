Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России. Основанием стало возбуждённое в её отношении уголовное дело, связанное с уклонением от выполнения обязанностей иноагента. Информация следует из базы розыска МВД.