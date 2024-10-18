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18 октября, 20:22

Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

Монеточку* объявили в розыск в РФ по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska*

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monetochkaliska*

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, объявлена в розыск в России. Основанием стало возбуждённое в её отношении уголовное дело, связанное с уклонением от выполнения обязанностей иноагента. Информация следует из базы розыска МВД.

«Гырдымова* Елизавета Андреевна 1998 года рождения объявлена в розыск по статье УК», — сказано в сообщении базы МВД.

Приставы завели дело на Монеточку* за плагиат
Приставы завели дело на Монеточку* за плагиат

Напомним, 6 сентября стало известно, что на певицу завели уголовное дело. Монеточку* обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента. Cейчас она живёт в Литве. Певицу признали иностранным агентом в январе 2023 года. Этому предшествовало выкрикивание ею проукраинских лозунгов на концерте в Литве. В мае на артистку составили протокол за отсутствие маркировки. Также летом 2023 года она вновь начала публиковать посты в соцсети без маркировки иноагента.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

Оксана Попова
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