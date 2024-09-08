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8 сентября, 13:20

Приставы завели дело на Монеточку* за плагиат

В отношении певицы Монеточки* открыли исполнительное производство. Ранее Елизавета Гордымыва* не выплатила штраф по делу о плагиате, об этом следует из данных сайта ФССП России. Судебные приставы начали работу.

До этого Басманный суд частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина против певицы. Монеточку* признали виновной в краже песни «Девушка, я не танцую». Теперь исполнительница обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Прокуратура потребовала завести дела на Монеточку*, Эйдельман* и Троянову*
Прокуратура потребовала завести дела на Монеточку*, Эйдельман* и Троянову*

Напомним, 6 сентября стало известно, что на певицу завели уголовное дело. Елизавету обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента. Она сейчас живёт в Литве. Её дело находится на контроле в прокуратуре Москвы.

* Признана Минюстом России иностранным агентом.

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Telegram / «Радио Монеточка»*

Наталья Афонина
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