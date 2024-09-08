Приставы завели дело на Монеточку* за плагиат

В отношении певицы Монеточки* открыли исполнительное производство. Ранее Елизавета Гордымыва* не выплатила штраф по делу о плагиате, об этом следует из данных сайта ФССП России. Судебные приставы начали работу.

До этого Басманный суд частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина против певицы. Монеточку* признали виновной в краже песни «Девушка, я не танцую». Теперь исполнительница обязана выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, 6 сентября стало известно, что на певицу завели уголовное дело. Елизавету обвиняют в уклонении от обязанностей иноагента. Она сейчас живёт в Литве. Её дело находится на контроле в прокуратуре Москвы.