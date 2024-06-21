Прокуратура потребовала завести дела на Монеточку*, Эйдельман* и Троянову*

Столичная прокуратура призвала возбудить уголовное дело в отношении певицы Монеточки* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) за уклонение от обязанностей иноагента. Исполнительнице хита "Каждый раз" грозит два года лишения свободы.

"Гырдымова*, дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по административной статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента", продолжила распространение в соцсети материалов без указания на то, что они созданы физическим лицом, выполняющим функции иноагента", — отметили в прокуратуре.

Кроме того, внимание правоохранителей привлекло видео на канале историка и педагога Тамары Эйдельман*, в котором прозвучали высказывания, выражающие неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате, связанной с защитой Отечества. Против неё планируют возбудить уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

Достаться может и актрисе Яне Трояновой*. За высказывания, которые подпадают под статью "Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия", звезде сериала "Ольга" грозит в России до шести лет колонии. С просьбой провести проверку в отношении Трояновой* в Прокуратуру Москвы обратились "Ветераны России".