Актрисе Трояновой* грозит в России шесть лет колонии
SHOT: Яне Трояновой* грозит в РФ 6 лет колонии по 282-й статье УК РФ
Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
Актрисе Яне Трояновой* может грозить в России шесть лет колонии. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, столичная прокуратура проверила высказывания артистки в её последнем интервью и направила в ГСУ СК РФ материалы для решения вопроса о её уголовном преследовании. Слова Трояновой* подпадают под п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия".
С просьбой провести проверку в отношении Трояновой* в прокуратуру обратились "Ветераны России".
Напомним, что в своём свежем интервью уехавшая из РФ Троянова* излилась желчью в сторону России, согласилась с лозунгом "Хороший русский — мёртвый русский", выразила солидарность с теми, кто кричит, что надо убивать русских детей, а также заявила, что "Россия родила её алкоголичкой". На высказывания актрисы отреагировали в Госдуме. Там считают, что Троянова* должна навсегда забыть о возвращении в Россию, даже в случае амнистии для таких персон.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.