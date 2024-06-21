Актрисе Трояновой* грозит в России шесть лет колонии

Актрисе Яне Трояновой* может грозить в России шесть лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, столичная прокуратура проверила высказывания артистки в её последнем интервью и направила в ГСУ СК РФ материалы для решения вопроса о её уголовном преследовании. Слова Трояновой* подпадают под п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия".