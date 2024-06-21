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21 июня, 05:24

Актрисе Трояновой* грозит в России шесть лет колонии

SHOT: Яне Трояновой* грозит в РФ 6 лет колонии по 282-й статье УК РФ

Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Актрисе Яне Трояновой* может грозить в России шесть лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, столичная прокуратура проверила высказывания артистки в её последнем интервью и направила в ГСУ СК РФ материалы для решения вопроса о её уголовном преследовании. Слова Трояновой* подпадают под п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия".

С просьбой провести проверку в отношении Трояновой* в прокуратуру обратились "Ветераны России".

Троянову* просят признать экстремисткой и лишить российской пенсии
Троянову* просят признать экстремисткой и лишить российской пенсии

Напомним, что в своём свежем интервью уехавшая из РФ Троянова* излилась желчью в сторону России, согласилась с лозунгом "Хороший русский — мёртвый русский", выразила солидарность с теми, кто кричит, что надо убивать русских детей, а также заявила, что "Россия родила её алкоголичкой". На высказывания актрисы отреагировали в Госдуме. Там считают, что Троянова* должна навсегда забыть о возвращении в Россию, даже в случае амнистии для таких персон.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Никонов
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