Милонов призвал не пускать Троянову* в Россию даже в случае амнистии
Российская актриса Яна Троянова*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana
Российская актриса театра и кино Яна Троянова* должна навсегда забыть о возвращении в Россию даже в случае амнистии для таких персон. Такое мнение высказал в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя видео, на котором артистка согласилась с призывом убивать русских детей. По мнению парламентария, здесь Троянова* явно перегнула палку.
"Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она", — заявил Милонов.
Звезда нескольких сериалов покинула Россию после начала спецоперации и за границей открыла для себя ящик Пандоры — русофобию. Всё начиналось с заявлений у Дудя* о том, что жизнь в России — это "ад", а затем Троянова* наговорила себе на целый срок. После этого её признали иноагентом, чему она обрадовалась, объявив себя частью избранного меньшинства "просветлённых". Тем не менее этот "почётный" статус она попыталась безуспешно оспорить. Но заявления Трояновой* достигли апогея, когда она пришла к мнению, что призывы убивать русских и их детей — это вполне нормально.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.