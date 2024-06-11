Милонов призвал не пускать Троянову* в Россию даже в случае амнистии

Российская актриса театра и кино Яна Троянова* должна навсегда забыть о возвращении в Россию даже в случае амнистии для таких персон. Такое мнение высказал в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя видео, на котором артистка согласилась с призывом убивать русских детей. По мнению парламентария, здесь Троянова* явно перегнула палку.