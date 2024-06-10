"Родила алкоголичкой": Одичавшая за бугром Троянова* излилась желчью в сторону России

Когда началась спецоперация, Яна Троянова* приняла решение покинуть Россию. С тех пор она живёт во Франции и активно высказывается на различные темы. Все уже привыкли к её заявлениям и ненависти в сторону "бывшей" Родины, но тут актриса выдала новую порцию кринжа. Готовы?

Алкоголизм Яны Трояновой*

Кадры из видео © YouTube / Novaya Gazeta Europe**

"Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать", — эти слова, конечно, вызвали бурю эмоций среди её поклонников и критиков. У СМИ появились новые вопросы к актрисе, ведь ранее Яна* рассказывала, что её пристрастие к алкоголю началось после трагической смерти сына. Теперь же она обвиняет в этом свою Родину.

Где сейчас Яна Троянова*?

Интервью Яны Трояновой*: обвинения России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Сейчас Троянова* обосновалась во Франции, считая это место идеальным для жизни в текущих условиях. Однако летом она рассматривает возможность переезда в другую страну. По её словам, по жизни в России она не скучает, но вспоминает, что жила в Москве очень хорошо. "Я отлично жила в Москве, у меня была там налаженная жизнь. Я огромная молодец, и все условия меня устраивали", — признаётся иноагент.

Троянова* уехала из России: откуда сейчас актриса транслирует ненависть? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Актриса, которая обрела популярность благодаря сериалу "Ольга" и шоу "Последний герой", теперь вынуждена зарабатывать за границей. Резкие высказывания и критика в адрес родной страны заставляют задуматься, насколько глубоки её обиды и причины для таких слов. Вероятно, Троянова* ищет новый путь и место под солнцем, но пока её обвинения и критика России лишь подливают масла в огонь общественного мнения.

Троянова* не только наговорила на целый срок, но и снова обвинила в своих бедах Россию. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Покинувшая Россию актриса Троянова* уже не в первый раз поливает грязью страну. В одном из интервью наговорила на целый срок. Она сравнила РФ с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал внести актрису в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Позже в список иноагентов её всё же внесли. Видимо, теперь Троянова* обиделась и поэтому так грубо отзывается о России.