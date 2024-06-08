Саков сделал Левина? Кто оказался в финале "Новой битвы экстрасенсов"

Чем ближе конец сезона, тем сильнее накаляются страсти. Во время магической дуэли уже повздорили православная ясновидящая Лиза Петрова и безголосая ведьма Николь Кузнецова. А результаты их состязания настолько поразили зрителей, что те массово вступились за свою рыжую любимицу.

А в прошлом выпуске, который показали неделей ранее, в магической дуэли уже схлестнулись два сильнейших колдуна 24-го сезона: Максим Левин и Александр Саков. Но и тут поклонники самого магического шоу "Битвы экстрасенсов" оказались недовольными: ведь первый ошибся в версии, а второй оказался прав. Но всё равно Сакова отправили в чёрный конверт.

И вот в выпуске 8 июня перед испытанием, в которое отправились исключительно финалисты, ведущий Марат Башаров вместе с экстрасенсами обсудил результаты голосования. Ведущий был в шоке и держал интригу до самого конца оглашения полученных баллов, заставляя нервничать не только колдунов-соперников, но и зрителей.

Кого выгнали из финала "Новой битвы экстрасенсов": Левина или Сакова? Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Сначала огласили количество баллов, которые зрители отдали за Максима Левина: их было 33,7 тысячи. Потом Марат Башаров назвал цифру, которая отображала, сколько проголосовало за деревенского колдуна Александра Сакова: 99,5 тысячи. Почти в три раза больше! Кажется, что всё и так понятно: так зачем смотреть, сколько проголосовало за то, чтобы оставить двух экстрасенсов? Но тут-то и кроется вся интрига. Сначала табло набрало 97 тысяч и замерло, на что Саков улыбнулся, а Левин грустно вздохнул: мол, всё понятно. Но потом цифры снова начали своё движение, пока на экране не замерла цифра 177 тысяч. Зрители "Новой битвы экстрасенсов" в полуфинале решили, что побороться за синюю руку достойны оба колдуна, поэтому шоу 8 июня не покинул никто.