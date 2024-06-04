ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 14:00

Квиз: Только фанаты няни Вики продолжат каждую её фразу без ошибок

Светлая память актрисе Анастасии Заворотнюк. Вика из сериала "Моя прекрасная няня" навсегда останется в наших сердцах, ведь её остроумные фразы всегда вызывали улыбки и смех. Эта викторина посвящена наследию няни Вики и предлагает закончить её известные реплики.

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Многие зрители полюбили сериал "Моя прекрасная няня" именно из-за харизмы Анастасии. Актрису с теплотой вспоминают по роли Вики, любящей и кокетливой няни, которая никогда не стеснялась выражать свои эмоции и всегда говорила то, что думала. Некоторые могут назвать эту черту легкомысленной, а другие находят её совершенно очаровательной, но одно можно сказать наверняка: никто не может сравниться с этим уникальным образом.

В этой викторине мы чтим память Анастасии Заворотнюк и предлагаем вам закончить некоторые из полюбившихся зрителям строк няни Вики. Погрузитесь в мир "Моей прекрасной няни" и посмотрите, сможете ли вы закончить фразы, которые сделали Вику незабываемым персонажем.

Всё это — лишь малая часть фирменных фразочек няни Вики! Вне зависимости от результатов продолжайте улыбаться и смеяться, как того хотелось бы этой жизнерадостной девушке. Life.ru также рассказал, какое наследство оставила родным актриса Анастасия Заворотнюк.

Квиз: А у вас получится отгадать всех спрятанных знаменитостей только по их усам?
Квиз: А у вас получится отгадать всех спрятанных знаменитостей только по их усам?
Обложка ©

"Моя прекрасная няня". Режиссёры Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов, Эдуард Радзюкевич, сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон, Константин Наумочкин / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Blan-k

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Лучшее из Интернета
  • Знаменитости
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров