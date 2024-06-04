Квиз: Только фанаты няни Вики продолжат каждую её фразу без ошибок

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Многие зрители полюбили сериал "Моя прекрасная няня" именно из-за харизмы Анастасии. Актрису с теплотой вспоминают по роли Вики, любящей и кокетливой няни, которая никогда не стеснялась выражать свои эмоции и всегда говорила то, что думала. Некоторые могут назвать эту черту легкомысленной, а другие находят её совершенно очаровательной, но одно можно сказать наверняка: никто не может сравниться с этим уникальным образом.