Квиз: Только фанаты няни Вики продолжат каждую её фразу без ошибок
Светлая память актрисе Анастасии Заворотнюк. Вика из сериала "Моя прекрасная няня" навсегда останется в наших сердцах, ведь её остроумные фразы всегда вызывали улыбки и смех. Эта викторина посвящена наследию няни Вики и предлагает закончить её известные реплики.
Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Многие зрители полюбили сериал "Моя прекрасная няня" именно из-за харизмы Анастасии. Актрису с теплотой вспоминают по роли Вики, любящей и кокетливой няни, которая никогда не стеснялась выражать свои эмоции и всегда говорила то, что думала. Некоторые могут назвать эту черту легкомысленной, а другие находят её совершенно очаровательной, но одно можно сказать наверняка: никто не может сравниться с этим уникальным образом.
В этой викторине мы чтим память Анастасии Заворотнюк и предлагаем вам закончить некоторые из полюбившихся зрителям строк няни Вики. Погрузитесь в мир "Моей прекрасной няни" и посмотрите, сможете ли вы закончить фразы, которые сделали Вику незабываемым персонажем.
Всё это — лишь малая часть фирменных фразочек няни Вики! Вне зависимости от результатов продолжайте улыбаться и смеяться, как того хотелось бы этой жизнерадостной девушке. Life.ru также рассказал, какое наследство оставила родным актриса Анастасия Заворотнюк.
"Моя прекрасная няня". Режиссёры Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов, Эдуард Радзюкевич, сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон, Константин Наумочкин / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / Blan-k