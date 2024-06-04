Дочь-бодибилдерша Шукшиной сфотографировалась в бикини и шокировала фанатов

34-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной продолжает делиться с поклонниками фотографиями фигуры своей мечты. Сейчас она путешествует по разным регионам России и поехала в Светлогорск (Калининградская область). Девушка сделала несколько фотографий в купальнике на фоне Балтийского моря и опубликовала их в соцсетях. Что вызвало весьма неоднозначную реакцию...

Как сегодня выглядит Анна Шукшина на фото

Анна Шукшина сделала фотографии в синем купальнике на завязках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__shukshina

Российская блогерша Анна Шукшина на новых фотографиях предстала перед фанатами в обычном бикини на завязках синего цвета. Для снимка бодибилдерша не стала собирать волосы в пучок. Косметику ради фотографии Шукшина-младшая тоже не наносила. В последнее время она демонстрирует фанатам "свою натуральную красоту".

Как с годами менялась Анна Шукшина: из леди в Халка

Анна Шукшина превратилась из хрупкой блондинки в перекачанную брюнетку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__shukshina

Анна Шукшина до 2021 года вела вполне обычную жизнь. Сначала она работала в качестве продюсера на телевидении. Затем ушла в другую сферу — маркетинг. Но ни там, ни там "прижиться" не удалось.

Но уже в 2021 году девушка случайно нашла своё призвание по жизни. Она начала работать фитнес-тренером, параллельно занимаясь бодибилдингом. В спорте Шукшина добилась выдающихся результатов. Теперь Анна поднимает большой вес и имеет накачанные мышцы не хуже, чем у мужчин.

Есть только один минус. Раньше Шукшина была хрупкой девушкой-блондинкой. Сейчас она перекачанная брюнетка весом около 90 килограмм, которая не наносит макияж и шокирует слишком маскулинным внешним видом многих россиян.

Как к метаморфозам тела дочери отнеслась мать Мария Шукшина

Дочь Марии Шукшиной Анна могла начать менять своё тело, потому что была нелюбимым и нежеланным ребёнком. А ещё мать назвала девушку трансвеститом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__shukshina , Kinopoisk.ru

У Шукшиной-младшей проблемы с матерью начались сразу, как она начала качаться. В феврале 2023 года девушка рассказывала СМИ о ссоре, произошедшей в сентябре 2021 года. Тогда конфликт произошёл на фоне критики внешности Анны со стороны Марии. Бодибилдерша призналась, что мать тогда назвала её "похожей на мужчину-трансвестита". Во время последней встречи Анна и Мария даже не поздоровались. С сентября 2021 года они редко общаются.

Также культуристка Анна Шукшина рассказала и другие ужасные подробности из своей жизни. По словам бодибилдерши, мать говорила, что она незапланированный ребёнок. Помимо того, девушка жаловалась на недостаток любви в детстве.