Фанатки фотошопа: Волочкова, Бузова и ещё 4 звёздные "красотки", кого в жизни не узнают даже преданные поклонники Многие российские звёзды перед публикацией фотографий в соцсети часами сидят в фотошопе. В результате на снимках они получаются идеальными, хотя вживую имеют множество изъянов. Life.ru рассказывает, чьи снимки кардинально отличаются от того, что есть в жизни. 23 мая, 15:00 Кто из отечественных звёзд перебарщивает с фотошопом, а в жизни выглядит совсем иначе? Обложка © VK / Алена Водонаева, Анастасия Волочкова, © ТАСС / Сергей Карпухин

Не все звёзды российской эстрады рискуют показывать свой настоящий внешний вид публике. Многие замазывают абсолютно все недостатки и используют тонны макияжа. Какие светские львицы в жизни и на фото — два разных человека?

1. Певица Ирина Дубцова

У российской звезды Ирины Дубцовой на фото худое лицо и скулы, а в жизни она совсем не такая. Фото © VK / Ирина Дубцова, Ирина Дубцова

У российской певицы Ирины Дубцовой наблюдаются небольшие проблемы с лишним весом. Он постоянно меняется — знаменитость то полнеет, то сбрасывает. Чтобы скрыть такой изъян, певица активно использует фотошоп.

Например, недавно артистка выложила фотографию, на которой у неё худые скулы и лицо. Но почти на всех записях внешности вживую артистка выглядит совсем иначе. Например, во время недавно вышедшего эпизода "Утро на ТНТ" она выглядит всё такой же ухоженной, но с чуть более пышной фигурой. Скулы тоже не такие узкие, как на фото в соцсетях.

2. Российская звезда Яна Рудковская

Отечественная звезда Яна Рудковская пытается скрыть свой возраст. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial, © VK / Яна Рудковская

Продюсеру Яне Рудковской 49 лет. Она, как и все женщины, хочет выглядеть перед фанатами красивой и молодой, поэтому частенько прибегает к фотошопу. Перед публикацией фотографии в социальные сети знаменитый продюсер, видимо, долго их обрабатывает, ведь там у неё идеальная кожа. И ещё Рудковская выглядит на несколько лет моложе, чем в жизни. Чтобы ещё лучше скрыть возраст, продюсер иногда надевает для фотографий солнцезащитные очки.

Вот только в жизни скрыть свой возраст даме не удаётся. На необработанных фотографиях видно, что Рудковская выглядит на 49 лет, и, может быть, даже чуть старше.

3. Российская звезда Алёна Водонаева

Блогер Алёна Водонаева тоже пытается выглядеть моложе реального возраста. Фото © VK / Алена Водонаева, Алена Водонаева

Телеведущую Алёну Водонаеву подозревают в том, что она дополнительно подкрашивает скулы и выравнивает тон лица. Выглядит дама в соцсетях эффектно и даже молодо, учитывая, что на самом деле ей 41 год. Но в жизни дела обстоят совсем иначе.

Певица Ольга Бузова 15 мая 2024 года собрала всех звёзд, чтобы отпраздновать круглую дату — на ТВ она уже 20 лет. Туда пришла Водонаева, которая сама же и "спалила" неидеальную внешность, выложив фото в соцсети. На "чужих" снимках она выглядит не так эффектно, как на тех, которые делает сама.

4. Отечественная звезда Анастасия Квитко

Российская звезда-модель Анастасия Квитко редактирует целлюлит. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anastasiya_kvitko

Российская модель обрела широкую известность как "Ким Кардашьян из России". У девушки действительно большие ягодицы, которые не оставляют мужчин без внимания. Но с западной звездой даму связывает и другая особенность — она любит фотошопить своё тело.

Фанаты подозревают женщину в намеренном визуальном "утончении талии" и ретуши целлюлита. Например, неубранная складка и неровная нога видны на одной из фотографий, сделанной девушкой у бассейна.

5. Российская звезда Ольга Бузова

Российская звезда певица Ольга Бузова пытается выглядеть на 10 лет младше. Фото © VK / Ольга Бузова, Ольга Бузова

Российскую певицу Ольгу Бузову фанаты периодически обвиняли в злоупотреблении фотошопом. На всех фотографиях девушка старалась выглядеть идеально. У неё всегда был ровный тон лица, ни единой морщинки и прыща. Например, на обложке к последнему треку "Гамбит" 38-летняя Бузова и вовсе выглядит на 10 лет младше.

Но через некоторое время после этого певица выложила видео под свой новый трек. На нём она выглядела совсем не так, как после обработки, — казалась намного старше.

6. Балерина Анастасия Волочкова

Российская звезда балерина Анастасия Волочкова очень уж фотошопит снимки перед публикацией. Фото © VK / Анастасия Волочкова, © Telegram / volochkova_anastasiya

Известная российская балерина, которая сейчас переквалифицировались в блогершу, активно ведёт страницы в соцсетях. Перед тем как сделать снимок, она, скорее всего, наносит много макияжа, а фотографии тщательно обрабатывает. Именно поэтому на снимках выглядит как сексуальная, роковая женщина средних лет.

Но в настоящей жизни внешний вид бывшей солистки Большого театра совсем иной. Возраст даёт о себе знать. Волочковой сейчас 48 лет, но она выглядит на все 50. Да ещё и пристрастие к алкоголю заметно портит кожу лица Анастасии.

Авторы Никита Фартов