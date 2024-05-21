Как изменились судьбы победителей "Фабрики звёзд" за 22 года на ТВ: кто "выстрелил", кого забыли

Финал шоу "Новая фабрика звёзд" на ТНТ прошёл 19 мая. До последнего раунда дошли семь исполнителей: Нонна Еганян, Габриэль Александров, Дарья Кочнева, Софья Полозова, Александр Филин, Семён Полищук и Мария Гордеева. Последняя победила и выиграла три миллиона рублей, которые может потратить на развитие своей музыкальной карьеры.

Прошлые победители "Фабрики звёзд" тоже бодро начинали свой творческий путь. Однако судьба сложилась счастливо далеко не у каждого. Что может ожидать Марию Гордееву в карьере в будущем? Что стало с победителями прошлых "Фабрик"? Всех ли их помнят зрители и поклонники?

1. Победители "Фабрики звёзд – 1" группа "Корни"

Победителей "Фабрики звёзд" группу "Корни" знают все, но сейчас она уже непопулярна. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко, Вячеслав Прокофьев

Победителями первого сезона российской "Фабрики звёзд", появившегося на отечественном телевидении в 2002 году, стала группа "Корни". Сразу после окончания проекта музыканты обрели нереальную популярность. Их клипы крутили по телевидению, фанаты слушали треки в плеерах дни напролёт. Бойзбенд часто приглашали записывать саундтреки к различным отечественным сериалам и фильмам.

Однако уже к 2010 году популярность начала падать. Новые песни почти "не выстреливали", а на слуху оставались только старые. Из-за этого группа со временем распалась.

Сейчас выходцы из первого сезона "Фабрики звёзд" кардинально изменили свою жизнь. Лёша Кабанов и Александр Бердников ушли в семью и непубличную жизнь. Павел Артемьев продолжил музыкальную карьеру и даже собрал небольшой музыкальный коллектив, который называется ARTEMIEV. Александр Асташёнок пробовал себя в качестве актёра, но безуспешно. Сейчас от группы "Корни" остались только приятные воспоминания у фанатов и старые треки, записанные более 14 лет назад.

2. Победительница "Фабрики звёзд – 2" Полина Гагарина

Победительница "Фабрики звёзд" Полина Гагарина рвёт чарты даже в 2024 году. Фото © ТАСС / Юрий Машков, Сергей Савостьянов

Победительницей "Фабрики звёзд – 2", которая вышла в 2003 году, стала Полина Гагарина. Сразу после триумфа, карьера артистки пошла в гору. С каждым годом она завоёвывала всё больше премий, фанатов и в 2015 году даже стала второй на песенном конкурсе Евровидение.

Сейчас победительница "Фабрики звёзд" Гагарина является одной из самых популярных певиц России. Она имеет сотни тысяч поклонников, её клипы набирают миллионы просмотров, а на концертах почти всегда солд-ауты.

3. "Фабрика звёзд – 3" — куда пропал Никита Малинин

Никто не знает, кто такой Никита Малинин, хоть он и был победителем "Фабрики звёзд". Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © VK / Никита Малинин

Победителем "Фабрики звёзд – 3", которая выходила на телевидении в сентябре 2003 года, стал Никита Малинин. Он был довольно талантливым исполнителем. За время пребывания в проекте парню удалось написать три полноценных хита, которые слушали во всей России, — "Весна", "Котёнок" и "Вспышка в ночи". Однако, после того как шоу перестали крутить по ТВ, популярность артиста пошла на спад. Без помощи продюсера он успеха не добился, и сейчас почти никто не знает, кто это такой.

4. Победительница "Фабрики звёзд – 4" Ирина Дубцова

Победительница "Фабрики звёзд – 4" Ирина Дубцова популярна даже сейчас. Её музыку слушают, а в соцсетях десятки тысяч фанатов. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, Анна Салынская

"Фабрика звёзд – 4" выходила на телевидении в марте 2004 года. История успеха у артистки была головокружительной. Она завоевала симпатию телезрителей практически сразу, да и судьям нравился её стиль пения. После того как Дубцова победила в проекте, ей подарили кабриолет и деньги на развитие творчества. Дама успешно вложилась в себя и сейчас является относительно популярной певицей, блогером. В соцсетях у неё десятки тысяч подписчиков.

5. Победительница "Фабрики звёзд – 5" Виктория Дайнеко

Победительница "Фабрики звёзд – 5" Виктория Дайнеко довольно популярна в наше время. Фото © Михаил Фомичев, Вадим Тараканов

Виктория Дайнеко, победительница шоу "Фабрики звёзд – 5", которое выходило на телевидении в сентябре 2004 года, проявила себя на сцене с лучшей стороны. Её таланты оценили как телезрители, так и судьи. Сразу после победы в проекте Викторией Дайнеко заинтересовался музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, который и привёл её к ещё большей популярности. С ним она записала несколько хитов, среди которых "Иголка" и "Фильм не о любви".

Интересно, что Дайнеко — победительница сразу двух "Фабрик звёзд". В 2011 году она смогла вновь стать первой в "Фабрике звёзд. Возвращение", где участвовали триумфаторы всех прошлых проектов.

6. "Фабрика звёзд – 6" — победил Дмитрий Колдун

Победитель "Фабрики звёзд" Дмитрий Колдун не очень популярный исполнитель, но иногда мелькает на телевидении. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов

Победителем шестого сезона "Фабрики звёзд", вышедшего в 2006 году, стал певец Дмитрий Колдун. На проекте он покорил сердца зрителей благодаря необычному образу и ярким песням с глубоким смыслом.

Сразу после победы в шоу попал под крыло продюсера Виктора Дробыша и был участником группы "КГБ". Музыкантам даже удалось съездить в тур, но сразу после этого коллектив распался. Сейчас Колдуна можно периодически встретить в шоу на телевидении, но мегапопулярным музыкантом он так и не стал.

7. Финалист "Фабрики звёзд – 7" Марк Тишман

Финалист "Фабрики звёзд" Марк Тишман выстрелил сразу после завершения шоу, но потом "сдулся". Фото © ТАСС / Олег Дьяченко, Вадим Тараканов

Марк Тишман стал финалистом "Фабрики звёзд" 2007 года. Сразу после этого карьера певца начала стремительно развиваться. Самые популярные песни Тишмана — "Я стану твоим ангелом" и "Пять цветов любви". Они настолько полюбились россиянам, что звучали "из всех утюгов". Правда потом карьера музыканта пошла на спад, и сейчас его мало кто помнит.

8. Победитель "Новой фабрики звёзд – 10" Гусель Хасанова

Победительница "Новой фабрики звёзд – 10" Гусель Хасанова вроде бы и на слуху, но мегапопулярной певицей не стала. Фото © overone.ru, © VK / Гузель Хасанова

В "Новой Фабрике звёзд", которая вышла в сентябре 2017 года на телеканале "Муз-ТВ", победила талантливая певица Гузель Хасанова. После завершения проекта артистку взял под крыло Виктор Дробыш. Уже весной 2018 года Гузель выпустила хит "Маленькая девочка", с которым порвала чарты. В 2019 году артистка выпустила альбом "Неизвестный исполнитель", а в 2021-м песни "Главное" и "Танцуй".

Хоть Виктор Дробыш и считает Хасанову "новой" Валерией, у фанатов, видимо, мнение другое. К 2024 году артистка особого шума не наделала и её мало кто знает.

Победительницей последнего сезона "Новой фабрики звёзд – 11" стала Мария Гордеева. У всех участников проектов была разная судьба. Одним удалось "выстрелить", другие "сдулись". Возможно, этой артистке и удастся стать такой же, как, например, Полина Гагарина.