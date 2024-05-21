Взявший интервью у Путина американский журналист начал вести шоу на российском телеканале
Журналист Такер Карлсон стал ведущим программы Tucker на телеканале "Россия-24"
Экс-ведущий американского телеканала Fox News запустил шоу на российском ТВ. Программа под названием Tucker стала выходить на телеканале "Россия-24".
Шоу Tucker — совместный проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТPК). В эфир уже вышел первый выпуск, посвящённый клещам и болезни Лайма. В выпуске Карлсон беседует с экспертом о распространении инфекции. В сентябре Карлсон заверял, что не будет вести программу на "России-24".
Как сообщал Life.ru, 9 февраля вышло интервью президента РФ Владимира Путина с Карлсоном на русском языке. Примечательно, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.
ТАСС / Гавриил Григоров