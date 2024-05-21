Взявший интервью у Путина американский журналист начал вести шоу на российском телеканале

Шоу Tucker — совместный проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТPК). В эфир уже вышел первый выпуск, посвящённый клещам и болезни Лайма. В выпуске Карлсон беседует с экспертом о распространении инфекции. В сентябре Карлсон заверял, что не будет вести программу на "России-24".