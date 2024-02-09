Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке

Опубликована русскоязычная версия интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, за которым следил практически весь мир. Запись разговора доступна на сайте Кремля.

Русскоязычная версия интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео © kremlin

Интервью длилось чуть более двух часов, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов вместе с уточнениями Карлсона. Как и было анонсировано ранее, центральной темой диалога стала ситуация на Украине. В частности, в начале разговора президент провёл экскурс американскому журналисту в историю многовековых отношений России и Украины. Посвятил Путин этому около 30 минут.

В ходе беседы Путин также вспомнил, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно. Президент считает, что, если бы Клинтон тогда согласился, начался бы процесс сближения и в конечном итоге вступление РФ в НАТО могло бы состояться. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что и сейчас страны НАТО хотят вести переговоры с Россией по ситуации с безопасностью, но не знают как.

Ключевой темой интервью стала обстановка на Украине. Затронув данный вопрос, Путин заявил, что Россия пока не достигла всех заявленных целей специальной военной операции, и объяснил, что одна из целей — денацификация — подразумевает запрет неонацистских движений. Кстати, президент вспомнил, как просил Владимира Зеленского не поддерживать неонацистов на Украине. Он апеллировал к тому, что сам дед Зеленского воевал с нацистами во время Второй мировой войны.