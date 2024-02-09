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9 февраля, 00:15

Путин: Россия и Украина всё равно рано или поздно договорятся

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами восстановятся, даже если сейчас в это не верится и если это займёт много времени. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону.

"Рано или поздно всё равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится", отметил глава российского государства.

Он также добавил, что Запад рассчитывает на отделение одной части народа от другой в результате этих боевых действий. Однако воссоединение произойдёт, убеждён Путин.

"Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся её разделить", — добавил он.

Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины
Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины

Напомним, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорному процессу. А вот украинская сторона, напротив, даже издала указ, законодательно запрещающий этот процесс.

Александра Вишнякова
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