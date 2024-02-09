Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины

В начале интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин провёл экскурс американскому журналисту в историю многовековых отношений России и Украины.

"У вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Тогда я позволю себе маленькую историческую справку дать. Вы не против?" — спросил Путин в начале беседы.

Он рассказал о Рюрике, о князе Владимире и Крещении Руси, о временах Екатерины II, когда Россия вернула все свои исторические земли, о периоде Второй мировой войны, напомнил, что при формировании Советского Союза большевики и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала.

"Итак, советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой", — добавил глава российского государства.

После Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских до войны территорий — сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских.

"Мы подошли к тому моменту, когда была создана советская Украина. Потом был 1991 год — развал Советского Союза. И всё, что Украина получила в подарок от России, "с барского плеча", она утащила с собой", — добавил Путин.