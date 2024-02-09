Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины
Путин: Украина после развала СССР забрала всё полученное "с барского плеча"
В начале интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин провёл экскурс американскому журналисту в историю многовековых отношений России и Украины.
"У вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Тогда я позволю себе маленькую историческую справку дать. Вы не против?" — спросил Путин в начале беседы.
Он рассказал о Рюрике, о князе Владимире и Крещении Руси, о временах Екатерины II, когда Россия вернула все свои исторические земли, о периоде Второй мировой войны, напомнил, что при формировании Советского Союза большевики и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала.
"Итак, советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно такой", — добавил глава российского государства.
После Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских до войны территорий — сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских.
"Мы подошли к тому моменту, когда была создана советская Украина. Потом был 1991 год — развал Советского Союза. И всё, что Украина получила в подарок от России, "с барского плеча", она утащила с собой", — добавил Путин.
Ранее Путин уже заявлял, что советская Украина возникла в результате большевистской политики. Сегодняшнее государство с полным основанием можно назвать "Украиной имени Владимира Ильича Ленина". Именно Ленин, по словам главы государства, является автором и архитектором Украины.
Life.ru / Павел Баранов