"Вот и всё": Путин назвал условие для быстрого завершения конфликта на Украине
Путин: Конфликт быстро закончится, если США прекратят поставлять оружие Киеву
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно закончить за пару недель — для этого нужно, чтобы Вашингтон прекратил снабжать киевский режим оружием. Таким образом в рамках интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном российский лидер довёл эту позицию Москвы до американского руководства.
"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете — прекратите", — заявил Путин.
Ранее Путин в беседе с Карлсоном прокомментировал возможные переговоры с действующим президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. По словам российского лидера, в настоящее время ему не о чем говорить с американским коллегой из-за того, что Вашингтон продолжает накачивать киевский режим оружием.