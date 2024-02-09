"Вот и всё": Путин назвал условие для быстрого завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно закончить за пару недель — для этого нужно, чтобы Вашингтон прекратил снабжать киевский режим оружием. Таким образом в рамках интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном российский лидер довёл эту позицию Москвы до американского руководства.

"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете — прекратите", — заявил Путин.