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9 февраля, 01:15

"Вот и всё": Путин назвал условие для быстрого завершения конфликта на Украине

Путин: Конфликт быстро закончится, если США прекратят поставлять оружие Киеву

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт можно закончить за пару недель — для этого нужно, чтобы Вашингтон прекратил снабжать киевский режим оружием. Таким образом в рамках интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном российский лидер довёл эту позицию Москвы до американского руководства.

"Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете — прекратите", — заявил Путин.

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Ранее Путин в беседе с Карлсоном прокомментировал возможные переговоры с действующим президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. По словам российского лидера, в настоящее время ему не о чем говорить с американским коллегой из-за того, что Вашингтон продолжает накачивать киевский режим оружием.

Алексей Соловьёв
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