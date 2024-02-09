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9 февраля, 00:50

"О чём говорить-то?": Путин ответил Карлсону на вопрос о возможных переговорах с Байденом

Путин заявил, что не будет звонить Байдену, пока США поставляют оружие Украине

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Обложка © tuckercarlson

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Обложка © tuckercarlson

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о невозможности переговоров с действующим главой Соединённых Штатов Джо Байденом. По словам российского лидера, это связано с тем, что на сегодняшний день Вашингтон снабжает оружием киевский режим.

"Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чём говорить-то?", — заявил президент России.

Помимо этого, Путин напомнил Карлсону, что разговаривал с действующим хозяином Белого дома ещё до начала специальной военной операции. Тогда российский лидер указал своему американскому коллеге, что поддержка Украины является ошибкой исторического масштаба.

Карлсон также попытался узнать у Путина, как на это отреагировал Байден. Президент РФ в ответ посоветовал журналисту спросить у американского лидера про это лично, вернувшись на родину.

"Вы у него спросите, пожалуйста. Вам легко. Вы гражданин Соединённых Штатов, поезжайте и спросите его. Мне некорректно комментировать наш разговор", — подчеркнул Путин.

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Ранее во время интервью Карлсону Путин сообщил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году на законодательном уровне была достигнута договорённость о запрете неонацизма на Украине. Помимо этого, российский лидер также объяснил, почему одной из целей специальной военной операции является денацификация Украины.

Алексей Соловьёв
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