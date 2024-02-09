Путин назвал условие, при котором Украина могла бы сохранить Крым
Путин: Если бы власть в Киеве сменилась законно, Украина сохранила бы Крым
Если бы в Киеве в 2014 году смена власти произошла законно и бескровно, Украина имела бы возможность сохранить Крым. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.
Глава государства напомнил, что тот период сопровождался госпереворотом, угрозами для Крыма и в итоге привёл к операции на Донбассе.
"Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю. Зачем это надо было делать? Всё то же самое можно было сделать, только легальным путём, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило", — пояснил Путин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказывал, что целью Запада в 2014 году было установление контроля над всей Украиной, искоренение на всей территории страны пророссийских настроений, которые были очень сильны. Аксёнов пояснил, что полуострову удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине в 2014 году именно благодаря поддержке Владимира Путина и всех крымчан.
Life.ru / Павел Баранов