Целью Запада в 2014 году было установление контроля над всей Украиной и Крымом. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксёнов в эфире "Вести-Крым".

"Целью [американцев и Запада] был не один Крым, а Украина. Крым — да, стратегическую роль имеет в Чёрном море, все понимали значение и важность Крыма, что здесь подавляющее большинство за Россию и Владимира Владимировича Путина... Но целью была Украина", — указал Аксёнов, отвечая на вопрос о судьбе полуострова в украинских реалиях.

Глава Крыма дополнил, что Запад намеревался искоренить по всей территории Украины пророссийские настроения, которые были очень сильны. Аксёнов пояснил, что полуострову удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине в 2014 году именно благодаря поддержке Путина и всех крымчан. Украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор, подытожил политик.