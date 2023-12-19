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Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни

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Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни

19 декабря, 11:46
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72994/photos/74030" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

В Крыму развернулась бы настоящая резня, если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Воссоединение с Россией спасло Крым от резни, считает Путин. Видео © LIFE

"Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым. Иначе там резню бы устроили", — сказал российский лидер.

Путин назвал Одессу русским городом

Путин назвал Одессу русским городом

Напомним, что ранее, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедией и похож на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что в основе своей русские и украинцы — один народ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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