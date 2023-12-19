Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни

В Крыму развернулась бы настоящая резня, если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.