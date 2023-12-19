Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни
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В Крыму развернулась бы настоящая резня, если бы Россия не присоединила полуостров после госпереворота в Киеве в 2014 году. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Воссоединение с Россией спасло Крым от резни, считает Путин. Видео © LIFE
"Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым. Иначе там резню бы устроили", — сказал российский лидер.
Напомним, что ранее, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является трагедией и похож на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что в основе своей русские и украинцы — один народ.