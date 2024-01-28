Аксёнов заявил о задержании всех диверсантов, совершивших теракты в Крыму

Сотрудники правоохранительных органов задержали всех диверсантов, которые совершили теракты в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

"Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", — подчеркнул Аксёнов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым".