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28 января, 07:46

Аксёнов заявил о задержании всех диверсантов, совершивших теракты в Крыму

Аксёнов: Всех диверсантов, совершивших теракты в Крыму, ждёт строгое наказание

Сотрудники правоохранительных органов задержали всех диверсантов, которые совершили теракты в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

"Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", подчеркнул Аксёнов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым".

В Крыму задержали россиянина, который отправлял Украине компоненты авиатехники
В Крыму задержали россиянина, который отправлял Украине компоненты авиатехники

По его словам, в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.

А ранее Лайф рассказывал, что в сентябре прошлого года задержали крымчанина по подозрению в участии в запрещённом крымско-татарском нацбатальоне. Мужчина участвовал в продовольственной блокаде полуострова. В этом же месяце ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Крыму, который готовил житель Севастополя по приказу украинских спецслужб. А в ноябре прошлого года ФСБ задержала в Крыму агента спецслужб Украины за шпионаж.

ФСБ выявила в Крыму деятельность разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины
ФСБ выявила в Крыму деятельность разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины
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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Дарья Нарыкова
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