Аксёнов заявил о задержании всех диверсантов, совершивших теракты в Крыму
Аксёнов: Всех диверсантов, совершивших теракты в Крыму, ждёт строгое наказание
Сотрудники правоохранительных органов задержали всех диверсантов, которые совершили теракты в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
"Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", — подчеркнул Аксёнов в эфире телерадиокомпании "Вести-Крым".
По его словам, в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.
А ранее Лайф рассказывал, что в сентябре прошлого года задержали крымчанина по подозрению в участии в запрещённом крымско-татарском нацбатальоне. Мужчина участвовал в продовольственной блокаде полуострова. В этом же месяце ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Крыму, который готовил житель Севастополя по приказу украинских спецслужб. А в ноябре прошлого года ФСБ задержала в Крыму агента спецслужб Украины за шпионаж.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ