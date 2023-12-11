ФСБ выявила в Крыму деятельность разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности РФ пресекла в Крыму 14 диверсионно-террористических актов разветвлённой агентурной сети спецслужб Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трёх электроподстанций и трёх автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было задержано 18 человек. 10 человек, виновных в подготовке диверсий, осуждены. В ФСБ установили, что целями диверсантов были глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента Владимир Константинов, местный блогер Александр Талипов, а также общественный деятель Олег Царёв.