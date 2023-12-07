ФСБ задержала жителя Калининградской области за диверсии в 15 регионах РФ 7 декабря, 07:24 ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Силовики задержали 21-летнего жителя Калининградской области, который по заданию украинских спецслужб вербовал россиян для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение осуществил поиск лиц в целях осуществления поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.

Мужчина привлёк к диверсионной деятельности нескольких человек в 15 российских регионах в период с февраля по март 2023 года. Всего подозреваемый организовал 15 поджогов, пять из которых удалось предотвратить, также задержаны 10 исполнителей.

Помимо того, мужчина передал сотруднику спецслужб Украины данные о войсковой части в Калининградской области, где ранее проходил службу. Возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена".

Ранее сообщалось, что в Татарстане силовики предотвратили серию готовящихся диверсий, задержав в Казани 30-летнего безработного мужчину, который сотрудничал с террористическим легионом "Свобода России"*.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Авторы Татьяна Миссуми