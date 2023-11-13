ФСБ задержала украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения в ДНР

Сотрудники ФСБ задержали украинца по подозрению в подготовке диверсий на объектах жизнеобеспечения Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по ДНР.

По его данным, злоумышленник действовал по поручению украинских кураторов. Ему было приказано собирать информацию о предприятиях энергетической инфраструктуры, чтобы в дальнейшем противник мог вывести их из строя и нанести максимальный ущерб их безопасности. Контактировал мужчина с украинской стороной через мессенджеры и социальные сети.

Теперь ему грозит серьёзное наказание, проводится проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.