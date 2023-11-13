ФСБ задержала жителя Дивногорска за шпионаж в пользу Украины

Правоохранители задержали в Дивногорске местного жителя по подозрению в госизмене в форме шпионажа. Как сообщили в УФСБ России по Красноярскому краю, мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) географические координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории региона.

Задержание мужчины в Дивногорске по подозрению в госизмене. Видео © УФСБ России по Красноярскому краю

За передачу этих данных мужчине полагалось вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.