ФСБ задержала жителя Дивногорска за шпионаж в пользу Украины
Правоохранители задержали в Дивногорске местного жителя по подозрению в госизмене в форме шпионажа. Как сообщили в УФСБ России по Красноярскому краю, мужчина передавал Службе безопасности Украины (СБУ) географические координаты и фото расположения воинских частей Минобороны на территории региона.
Задержание мужчины в Дивногорске по подозрению в госизмене. Видео © УФСБ России по Красноярскому краю
За передачу этих данных мужчине полагалось вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянина по делу о госизмене. Суть обвинения, как и подробности уголовного дела, не раскрываются, так как материалы засекречены.
Кадр видео УФСБ России по Красноярскому краю