Материалы засекречены: ФСБ задержала россиянина за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина по делу о госизмене. В Лефортовский суд Москвы от представителей спецслужбы поступило ходатайство об аресте Блинова Г.А., которого подозревают в совершении этого преступления.

"Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А., задержанного ранее по делу, возбуждённому по ст. 275 УК РФ (госизмена)", — приводит сообщение суда ТАСС.

Стоит отметить, что суть обвинения, как и подробности уголовного дела, не раскрываются, так как материалы засекречены. Данная статья предусматривает санкции, по которым задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения.