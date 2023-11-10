Материалы засекречены: ФСБ задержала россиянина за госизмену
ТАСС: ФСБ требует ареста задержанного по делу о госизмене россиянина Блинова
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина по делу о госизмене. В Лефортовский суд Москвы от представителей спецслужбы поступило ходатайство об аресте Блинова Г.А., которого подозревают в совершении этого преступления.
"Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А., задержанного ранее по делу, возбуждённому по ст. 275 УК РФ (госизмена)", — приводит сообщение суда ТАСС.
Стоит отметить, что суть обвинения, как и подробности уголовного дела, не раскрываются, так как материалы засекречены. Данная статья предусматривает санкции, по которым задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения.
Напомним, неделю назад Лефортовский суд российской столицы арестовал другого россиянина, задержанного сотрудниками ФСБ за госизмену. На какой срок его отправили в следственный изолятор, не сообщается.
ТАСС / dpa / picture-alliance