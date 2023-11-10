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9 ноября, 23:01

Материалы засекречены: ФСБ задержала россиянина за госизмену

ТАСС: ФСБ требует ареста задержанного по делу о госизмене россиянина Блинова

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина по делу о госизмене. В Лефортовский суд Москвы от представителей спецслужбы поступило ходатайство об аресте Блинова Г.А., которого подозревают в совершении этого преступления.

"Суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г.А., задержанного ранее по делу, возбуждённому по ст. 275 УК РФ (госизмена)", — приводит сообщение суда ТАСС.

Стоит отметить, что суть обвинения, как и подробности уголовного дела, не раскрываются, так как материалы засекречены. Данная статья предусматривает санкции, по которым задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Напомним, неделю назад Лефортовский суд российской столицы арестовал другого россиянина, задержанного сотрудниками ФСБ за госизмену. На какой срок его отправили в следственный изолятор, не сообщается.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Алексей Соловьёв
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