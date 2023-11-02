Суд вынес приговор бизнесмену из Подмосковья по делу о госизмене

Предпринимателю из Московской области Ахатжону Зохидову, которого признали виновным в государственной измене и покушении на контрабанду оружия, дали 13 лет колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Московский городской суд.

"Приговором Московского городского суда [36-летний] Ахатжон Зохидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ "Госизмена" и частью 3 статьёй 30, статьёй 226.1 УК РФ "Покушение на контрабанду оружия", — отметили там в беседе с ТАСС, уточнив, что Мосгорсуд ограничил свободу бизнесмена на полтора года.

36-летнего предпринимателя задержали и арестовали в сентябре 2022 года. В материалах данного уголовного дела есть секретная информация, поэтому его рассматривали в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в силу, и его можно обжаловать.