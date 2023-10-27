В Москве суд приговорил учёного Губанова к 12 годам колонии по делу о госизмене

"В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", — зачитал судья приговор.

Отметим, что подчинённым Губанова был 70-летний Валерий Голубкин. Летом этого года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима также по делу о госизмене. По версии следователей, в 2018 году Губанов пригласил Голубкина работать над созданием гиперзвукового пассажирского самолёта Hexafly-Int. Отчёты о работе учёные передавали коллегам из Нидерландов — в этих документах следствие и нашло гостайну.