В Москве суд приговорил учёного Губанова к 12 годам колонии по делу о госизмене
Анатолий Губанов. Обложка © tsagi.ru
Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима 66-летнему учёному Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", — зачитал судья приговор.
Отметим, что подчинённым Губанова был 70-летний Валерий Голубкин. Летом этого года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима также по делу о госизмене. По версии следователей, в 2018 году Губанов пригласил Голубкина работать над созданием гиперзвукового пассажирского самолёта Hexafly-Int. Отчёты о работе учёные передавали коллегам из Нидерландов — в этих документах следствие и нашло гостайну.