В ЛНР задержали уроженца Тверской области, воевавшего в рядах ВСУ
ФСБ завела дело о госизмене против уроженца Тверской области, воевавшего за ВСУ
Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщает областное управление ФСБ РФ.
"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, мужчина занимал должность замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Он был взят в плен в результате боестолкновений на территории Луганской Народной Республики. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Сотрудниками были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.
А в Кемеровской области сотрудники ФСБ поймали россиянина, который вступил в киберподразделение украинских хакеров. Мужчина совершал компьютерные атаки, применяя вредоносное программное обеспечение на российские информационных ресурсах, что привело к нарушению работы объектов критической инфраструктуры нашей страны.
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