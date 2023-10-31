В ЛНР задержали уроженца Тверской области, воевавшего в рядах ВСУ

Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщает областное управление ФСБ РФ.

"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооружённых сил РФ", — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина занимал должность замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Он был взят в плен в результате боестолкновений на территории Луганской Народной Республики. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Сотрудниками были проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех подробностей противоправной деятельности фигуранта.