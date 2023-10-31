В Кемеровской области поймали россиянина, вступившего в украинские "кибервойска"
ФСБ задержала жителя Кузбасса, присоединившегося к украинским хакерам
В Белове Кемеровской области задержали мужчину, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"В городе Белове Кемеровской области — Кузбассе пресечена направленная против безопасности РФ противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины", — рассказали там.
В составе оного мужчина совершал компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на российские информационные ресурсы. Подчёркивается, что это привело к нарушению работы объектов критической инфраструктуры нашей страны.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе россиянина, передававшего информацию об обороне Крыма украинским спецслужбам. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ