В Кемеровской области поймали россиянина, вступившего в украинские "кибервойска"

В Белове Кемеровской области задержали мужчину, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В городе Белове Кемеровской области — Кузбассе пресечена направленная против безопасности РФ противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины", — рассказали там.

В составе оного мужчина совершал компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на российские информационные ресурсы. Подчёркивается, что это привело к нарушению работы объектов критической инфраструктуры нашей страны.