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26 октября, 09:37
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ФСБ предотвратила теракт в Твери, который собирался совершить украинский агент

ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Твери

ФСБ предотвратила теракт в Твери: атаку на местный военкомат готовил россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. Его нейтрализовали при задержании.

"На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещённого украинского националистического формирования", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По указанию кураторов мужчина изъял из схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, которым и собирался подорвать военкомат в Твери. При задержании злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.

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А ранее в Совбезе РФ сообщили, что с начала спецоперации в нашей стране было предотвращено свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП, Угличской ГЭС, самолётов гражданской и военной авиации.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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    Майк Вазовскийвчера в 13:51

    Да,да, верим

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