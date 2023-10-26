ФСБ предотвратила теракт в Твери, который собирался совершить украинский агент
ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Твери
ФСБ предотвратила теракт в Твери: атаку на местный военкомат готовил россиянин, завербованный украинскими спецслужбами. Его нейтрализовали при задержании.
"На территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России, являвшегося членом запрещённого украинского националистического формирования", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По указанию кураторов мужчина изъял из схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, которым и собирался подорвать военкомат в Твери. При задержании злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.
А ранее в Совбезе РФ сообщили, что с начала спецоперации в нашей стране было предотвращено свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП, Угличской ГЭС, самолётов гражданской и военной авиации.
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