В Ялте задержан координатор покушения на Олега Царёва, он оказался агентом СБУ
ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царёва
ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады пророссийского политика Олега Царёва, которое произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Подозреваемым оказался гражданин РФ, который сотрудничал со Службой безопасности Украины.
По данным ФСБ, координатором покушения на Царёва является 46-летий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения, и в дальнейшем применил их при покушении. Мужчина задержан и уже дал признательные показания.
"В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царёва, схемы подходов к местам его проживания и работы", — сообщили в Федеральной службе безопасности.
Напомним, 27 октября, в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Возбуждено уголовное дело. Чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.
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