В Ялте задержан координатор покушения на Олега Царёва, он оказался агентом СБУ

ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады пророссийского политика Олега Царёва, которое произошло в Ялте в ночь на 27 октября. Подозреваемым оказался гражданин РФ, который сотрудничал со Службой безопасности Украины.

По данным ФСБ, координатором покушения на Царёва является 46-летий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения, и в дальнейшем применил их при покушении. Мужчина задержан и уже дал признательные показания.