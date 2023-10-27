По факту покушения на экс-депутата Рады Царёва возбуждено уголовное дело

ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады пророссийского политика Олега Царёва, которое произошло в Ялте в ночь на 27 октября.

"По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)", — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.