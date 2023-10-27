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27 октября, 14:03
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По факту покушения на экс-депутата Рады Царёва возбуждено уголовное дело

ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады пророссийского политика Олега Царёва, которое произошло в Ялте в ночь на 27 октября.

"По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля)", — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Пушилин подтвердил, что экс-депутат Рады Царёв находится в тяжёлом состоянии

Пушилин подтвердил, что экс-депутат Рады Царёв находится в тяжёлом состоянии

Напомним, сегодня, 27 октября, в Крыму совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика стреляли, сейчас он находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела. Чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Станислав Тихомиров

Александра Вишнякова
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