Кто совершил покушение на сторонника Русского мира украинского политика Олега Царёва 27 октября в Ялте стреляли в Олега Царёва, он в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Какие версии отрабатывают силовики, почему Киев охотится за украинскими антифашистами и российскими политиками и военкорами. 18119 18119 Украинский политик Олег Царёв, на которого совершено покушение в Крыму 27 октября. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

На экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царёва совершено покушение, его состояние очень тяжёлое, он находится в реанимации, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Покушение произошло в Ялте: в Царёва стреляли. По факту нападения ФСБ России возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля по ст. 277 УК РФ. и скорее всего речь идет о диверсии со стороны украинских спецслужб.

Известно, что первым о нападении на бывшего нардепа сообщил журналист Александр Чаленко, затем информацию подтвердил Владимир Рогов. При этом в украинском сегменте соцсетей уже заявляют о гибели политика.

Кто такой Олег Царёв

Олег Царёв покинул Украину в 2014 году после того, как поддержал ДНР и ЛНР. В Незалежной в отношении его возбуждено несколько уголовных дел. Он не только один из самых влиятельных "русских украинцев", но и политический эксперт, который знает украинскую специфику, расклад местных сил и законы и является грамотным спикером и комментатором происходящих событий.

— Учитывая предысторию (многочисленные покушения на украинских антифашистов и российских военных корреспондентов), вероятно, что за этой атакой могут стоять украинские спецслужбы, которые широко применяют тактику индивидуального террора, совершая покушения на общественных деятелей и журналистов. Борьба с терроризмом во всех странах имеет одно-единственное измерение — это проведение полицейских мер по охране объектов посягательства и пресечение терактов на стадии подготовки, — отметил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Вероятно, украинский террор против русских лидеров общественного мнения будет продолжаться и дальше. Среди экспертов часто поднимается вопрос о том, будет ли в России возрождён Смерш. Однако до сих пор тема ответа на нападения на известных политиков и деятелей искусства, которые демонстрируют свою патриотическую позицию, табуирована.

В 2014 году в ходе избирательной кампании на пост президента Украины (до Майдана) Олег Царёв был жестоко избит в Киеве. Напомним, после окончания одного из эфиров украинского ТВ народный депутат подвергся нападению агрессивной вооружённой толпы, которая блокировала здание студии.

Тогда его жизнь спасли сотрудники государственной охраны, которые с трудом отбили его у боевиков. В итоге спустя две недели Олег Царёв объявил о снятии своей кандидатуры и призвал бойкотировать "выборы, которые проходят на фоне гражданской войны". На Украине политик заочно осуждён на двенадцать лет колонии за свои взгляды. Против него было возбуждено несколько уголовных дел.

Пока не будет озвучена основная версия следователей, со счетов не стоит сбрасывать и другие, в том числе криминальные и личные. Олег Царёв занимается бизнесом, его финансовый рост начался на Украине в конце 90-х, когда его семья начала скупать небольшие предприятия в Днепропетровске. По словам самого политика, к 2014 году на Украине ему принадлежало 27 предприятий.

Тогда же у государства он приобрёл и один из санаториев в Крыму. Сейчас он находится в российской юрисдикции, предприятие называется ООО "Санаторий Кирова". Он расположен в самом центре Ялты в великолепном парке, на месте бывшей усадьбы князей Барятинских.

На данный момент в России ему принадлежат пять коммерческих предприятий, расположенные в Крыму. Кроме санаторно-курортной деятельности политик занимается продажей алкоголя и сигарет, разведением коз и овец, выращиванием сельскохозяйственных культур.

Кто мог покушаться на Царёва? 0 Это месть украинских спецслужб Это могут быть какие-то бизнес-разборки Это могут быть западные диверсанты