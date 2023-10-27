Рогов: В экс-депутата Рады Царёва стреляли, он находится в реанимации

Бывший депутат Верховной рады, пророссийский политик Олег Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Об этом в телеграм-канале рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в Царёва стреляли.

"Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", — написал Рогов.