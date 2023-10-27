Рогов: В экс-депутата Рады Царёва стреляли, он находится в реанимации
Бывший депутат Верховной рады, пророссийский политик Олег Царёв находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Об этом в телеграм-канале рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, в Царёва стреляли.
"Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", — написал Рогов.
Ранее Лайф писал, что на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва было совершено покушение. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, на Царёва напали около его дома, недалеко от санатория имени Кирова в Ялте. Изначально сообщалось, что политик получил ножевое ранение.