"В него дважды стреляли": Покушение на Царёва подтвердили его родные

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва подтвердили его родные. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

"Информация о покушении на политика подтверждается родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли", — говорится в сообщении.

Когда на место приехала скорая помощь, 53-летний Царёв был в бессознательном состоянии. С большой кровопотерей политика доставили в больницу, где сейчас медики борются за его жизнь. Семья экс-нардепа не знает, кто совершил покушение.