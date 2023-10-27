"В него дважды стреляли": Покушение на Царёва подтвердили его родные
Покушение на бывшего депутата Рады Царёва подтвердили его родные
Олег Царёв. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва подтвердили его родные. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.
"Информация о покушении на политика подтверждается родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли", — говорится в сообщении.
Когда на место приехала скорая помощь, 53-летний Царёв был в бессознательном состоянии. С большой кровопотерей политика доставили в больницу, где сейчас медики борются за его жизнь. Семья экс-нардепа не знает, кто совершил покушение.
Напомним, утром 27 октября стало известно, что в Крыму было совершено покушение на Олега Царёва. Военкор Юрий Котенок указал, что на экс-нардепа напали около его дома, недалеко от санатория имени Кирова в Ялте. О покушении на Царёва также сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, сейчас политик находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии.
Олег Царёв — народный депутат Украины четвёртого – седьмого созывов, бывший заместитель главы фракции "Партии регионов" в Верховной раде. В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины перешёл на сторону Народного ополчения Донбасса, а летом 2014 года стал "спикером парламента" проекта "Новороссия". С 2014 года проживает в Крыму и занимается предпринимательской деятельностью.