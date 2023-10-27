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27 октября, 10:56

Пушилин подтвердил, что экс-депутат Рады Царёв находится в тяжёлом состоянии

Пушилин: Олег Царёв находится в тяжёлом состоянии после покушения

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о том, что на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва было совершено покушение. Он указал, что пострадавший политик находится в тяжёлом состоянии.

"По Олегу Царёву: желаем здоровья, знаем, что в тяжёлом состоянии [находится]. Работают правоохранители, ждём полноценную информацию", — заявил Пушилин журналистам.

В Кремле прокомментировали покушение на экс-депутата Рады Царёва

В Кремле прокомментировали покушение на экс-депутата Рады Царёва

Ранее Лайф писал о том, что на бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва совершено покушение в Крыму. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в Царёва стреляли. Он добавил, что сейчас политик находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела.

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LIFE / Владимир Суворов

Илья Суриков
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