Пушилин подтвердил, что экс-депутат Рады Царёв находится в тяжёлом состоянии
Пушилин: Олег Царёв находится в тяжёлом состоянии после покушения
Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о том, что на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва было совершено покушение. Он указал, что пострадавший политик находится в тяжёлом состоянии.
"По Олегу Царёву: желаем здоровья, знаем, что в тяжёлом состоянии [находится]. Работают правоохранители, ждём полноценную информацию", — заявил Пушилин журналистам.
Ранее Лайф писал о том, что на бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва совершено покушение в Крыму. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в Царёва стреляли. Он добавил, что сейчас политик находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела.
LIFE / Владимир Суворов