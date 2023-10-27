В Кремле прокомментировали покушение на экс-депутата Рады Царёва
Песков заявил, что пока не располагает информацией насчёт покушения на Царёва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о произошедшем в Крыму покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царёва.
"Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать произошедшее.
Тем временем покушение на Царёва подтвердили его родные. По их данным, в политика дважды стреляли на территории санатория, где он проживает. Когда на место приехала скорая помощь, 53-летний Царёв был в бессознательном состоянии. С большой кровопотерей его доставили в больницу, где сейчас медики борются за его жизнь. До этого о покушении на Царёва также сообщали председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и военный корреспондент Юрий Котенок.
LIFE / Владимир Суворов