Регион

Уведомления отключены

27 октября, 10:04

В Кремле прокомментировали покушение на экс-депутата Рады Царёва

Песков заявил, что пока не располагает информацией насчёт покушения на Царёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о произошедшем в Крыму покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царёва.

"Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать произошедшее.

Тем временем покушение на Царёва подтвердили его родные. По их данным, в политика дважды стреляли на территории санатория, где он проживает. Когда на место приехала скорая помощь, 53-летний Царёв был в бессознательном состоянии. С большой кровопотерей его доставили в больницу, где сейчас медики борются за его жизнь. До этого о покушении на Царёва также сообщали председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и военный корреспондент Юрий Котенок.

СБУ предъявила обвинения в госизмене Олегу Царёву и ещё двум экс-депутатам Рады

СБУ предъявила обвинения в госизмене Олегу Царёву и ещё двум экс-депутатам Рады

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров