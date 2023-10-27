В Кремле прокомментировали покушение на экс-депутата Рады Царёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о произошедшем в Крыму покушении на бывшего народного депутата Верховной рады Украины Олега Царёва.

"Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать произошедшее.