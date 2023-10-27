Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царёва операцией СБУ
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Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва является операцией СБУ. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на украинские СМИ.
"Он давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления. Царёв — абсолютно законная цель. Это не просто фанатик Русского мира, а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — сказал источник со ссылкой на украинских журналистов.
Напомним, сегодня, 27 октября, в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика стреляли, сейчас он находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела. Возбуждено уголовное дело. Чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.