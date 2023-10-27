Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царёва операцией СБУ

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва является операцией СБУ. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на украинские СМИ.

"Он давно был в списке предателей, ответивших за свои преступления. Царёв — абсолютно законная цель. Это не просто фанатик Русского мира, а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", — сказал источник со ссылкой на украинских журналистов.