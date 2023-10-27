В Совфеде назвали ответственных за покушение на Царёва

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва было совершено по указанию СБУ. Такое мнение выразил сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год, — это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", — написал сенатор в своём телеграм-канале.