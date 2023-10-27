В Совфеде назвали ответственных за покушение на Царёва
Сенатор Бондарев заявил, что покушение на Царёва совершено по указанию СБУ
Олег Царёв. Обложка © LIFE / Владимир Суворов
Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва было совершено по указанию СБУ. Такое мнение выразил сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Покушение на Олега Царёва, являвшегося депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год, — это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царёва стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По словам Бондарева, представители киевской власти неоднократно угрожали Царёву, который с 2015 года жил в России. А Генпрокуратура Украины возбудила против него ряд уголовных дел, в том числе за призывы к ликвидации государственности. После начала СВО, отметил Бондарев, Киев стал прорабатывать варианты убийства Царёва.
Напомним, сегодня, 27 октября, в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика стреляли, сейчас он находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела. Чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.