В Совфеде заявили, что в покушении на Царёва нет смысла "искать другой след, кроме украинского"

Нападение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва можно поставить в один ряд с покушением на писателя Захара Прилепина и убийством Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 27 октября, член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, здесь "нет смысла искать другой след, кроме украинского".