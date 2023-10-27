В Совфеде заявили, что в покушении на Царёва нет смысла "искать другой след, кроме украинского"
Сенатор Цеков: Покушение на Царёва в одном ряду с убийством Дугиной и Татарского
Нападение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва можно поставить в один ряд с покушением на писателя Захара Прилепина и убийством Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 27 октября, член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
По его словам, здесь "нет смысла искать другой след, кроме украинского".
"Это методы террора, покушений на убийства, которые вышли далеко за пределы Украины. Надо вспомнить и Дугину, и Татарского, и Прилепина. Вот выбрали новым объектом Царёва", — заявил сенатор в разговоре с "Лентой.ру".
Версии нападения: Кто совершил покушение на сторонника Русского мира украинского политика Олега Царёва
Ранее Лайф писал, что на бывшего депутата Верховной рады, пророссийского политика Олега Царёва совершено покушение в Крыму. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, в Царёва стреляли. Он добавил, что сейчас политик находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела.
ТАСС / Станислав Красильников