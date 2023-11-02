Россиянина арестовали по секретному делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Рылова по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Рылова М.И., обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Дело засекречено, его подробности неизвестны.
Ранее Лайф писал, что в Москве суд приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии по делу о госизмене. Он передавал секретные данные коллегам из Нидерландов.
ТАСС / Ura.ru/ Игорь Меркулов