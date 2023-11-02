Россиянина арестовали по секретному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Рылова М.И., обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Дело засекречено, его подробности неизвестны.