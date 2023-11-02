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2 ноября, 17:46

Россиянина арестовали по секретному делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Рылова по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Рылова М.И., обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Дело засекречено, его подробности неизвестны.

Суд вынес приговор бизнесмену из Подмосковья по делу о госизмене

Суд вынес приговор бизнесмену из Подмосковья по делу о госизмене

Ранее Лайф писал, что в Москве суд приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии по делу о госизмене. Он передавал секретные данные коллегам из Нидерландов.

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ТАСС / Ura.ru/ Игорь Меркулов

Никита Никонов
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