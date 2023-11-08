Пособника украинских спецслужб задержали в Бурятии, он склонял военных к переходу на сторону ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который призывал российских военных к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Кадры задержания и допроса пособника украинских спецслужб в Бурятии. Видео © ЦОС ФСБ РФ

"Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО", — информировало ведомство.

Следствие полагает, что задержанный работал по заданию куратора из "украинских спецслужб и полка "Азов"*. Российским военным он гарантировал установление контактов с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело о госизмене, фигуранту грозит пожизненный срок.

Ранее стало известно, что в ДНР задержали местного жителя по подозрению в передаче данных украинской разведке. Как рассказали в ФСБ, мужчина пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения, чтобы с их помощью узнавать и передавать секретную информацию, в том числе государственные тайны.