В Томске арестован хакер, атаковавший российские сайты по приказу СБУ
ФСБ: В Томске арестовали за госизмену хакера, которого курировали с Украины
Кировский районный суд Томска отправил в СИЗО мужчину, который был задержан за хакерские атаки информационных сервисов России по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает УФСБ РФ по Томской области.
"Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что действия подозреваемого угрожали безопасности страны. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена" по факту содействия спецслужбам другого государства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе силовики задержали россиянина, который подозревается в сборе информации об оборонительных объектах Крыма и её передаче украинским спецслужбам.
УФСБ РФ по Алтайскому краю