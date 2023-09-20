Россиянин отравил воду для военных, чтобы доказать "верность" Украине, но попался ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула, который отравил воду для российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

ФСБ задержала жителя Барнаула за отравление воды для мобилизованных военных. Видео © t.me / Оперативные сводки

По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения связался в соцсетях с украинцами и признался им в своих радикальных взглядах на российскую политику, а также выразил готовность поддержать ВСУ. Чтобы доказать "верность", он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных бойцов, и снял всё на видео. Кадры он отправил украинским кураторам, которые занимаются вербовкой россиян для организации терактов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Преступнику предъявили обвинение и поместили его под стражу.