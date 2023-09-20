Россиянин отравил воду для военных, чтобы доказать "верность" Украине, но попался ФСБ
ФСБ задержала жителя Барнаула за отравление воды для мобилизованных военных
Сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула, который отравил воду для российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
ФСБ задержала жителя Барнаула за отравление воды для мобилизованных военных. Видео © t.me / Оперативные сводки
По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения связался в соцсетях с украинцами и признался им в своих радикальных взглядах на российскую политику, а также выразил готовность поддержать ВСУ. Чтобы доказать "верность", он отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных бойцов, и снял всё на видео. Кадры он отправил украинским кураторам, которые занимаются вербовкой россиян для организации терактов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Преступнику предъявили обвинение и поместили его под стражу.
А ранее сотрудники ФСБ вычислили жителя Калужской области 1990 года рождения, связанного с СБУ. Он признался, что в апреле 2023 года приехал с Украины и должен был выполнять поручения украинских кураторов — совершать диверсии и теракты в торговых центрах и на военных объектах.
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