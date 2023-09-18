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18 сентября, 07:39

ФСБ вычислила жителя Калужской области, которого СБУ завербовала для диверсий

В Калужской области сотрудники ФСБ выявили мужчину, которого спецслужбы Украины завербовали для диверсий на военных объектах и в торговых центрах. Так как россиянин не выполнил задания украинских кураторов, ему было объявлено официальное предостережение.

По данным УФСБ РФ по региону, мужчина 1990 года рождения приехал в Калужскую область с Украины в апреле 2023 года. Спецслужбы Незалежной подстрекали его к подготовке диверсий в ТЦ и на военных объектах. Задержанный сознался, что действительно был завербован СБУ в апреле 2023 года.

"В связи с тем что действия гражданина не нанесли существенного ущерба безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Калужской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", говорится в сообщении.

Россиянин приговорён к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

Россиянин приговорён к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

А ранее в Королёве сотрудники ФСБ РФ задержали вооружённого пистолетом и десятком боевых патронов украинца. В этом подмосковном городе находится ЦНИИмаш, где производят ракеты "Союз" и модули МКС, а также управляют космическими полётами.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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